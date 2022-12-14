Каких целей США не смогли достичь на Украине Оглавление Последние новости об Украине на сегодня Срыв блицкрига ВСУ ПВО Украины сегодня Система ПРО США на Украине Сколько украинских военных погибло в 2022 году Самый неожиданный факт За десять месяцев конфликта на Украине, где США играют роль одной из первых скрипок, американское правительство истратило колоссальные ресурсы, но ни одной из поставленных целей так и не достигло. 15992 15992 Обложка © Shutterstock / Kutsenko Volodymyr

Последние новости об Украине на сегодня

12 декабря экс-сотрудник разведки США Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News заявила, что администрация Байдена рано или поздно придёт к осознанию, что пора прекратить разжигать украинский конфликт, поскольку деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал страны не вечны.

— Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо прекратить, приложив серьёзные усилия для достижения мирного урегулирования, — подчеркнула Ребекка Коффлер.

Денег на свою авантюру Вашингтон действительно потратил немало. Если опустить второстепенные детали, прямая финансовая помощь и военные поставки из-за рубежа составили около 93 млрд долларов, из которых примерно 68 млрд долларов предоставили США. И вокруг этого там уже разгорелся скандал, инициированный Республиканской партией. Несмотря на это, администрация Байдена запросила у Конгресса ещё 37,7 миллиарда долларов.

Ещё интереснее это всё выглядит, если рассмотреть с точки зрения текущих расходов. По словам экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джозефа Кита Келлога, ежечасно США тратят на Киев около 2,5 миллиона долларов. Такие суммы каждый час утекают из карманов налогоплательщиков.

Также, по данным компании Raytheon, Пентагон уже израсходовал тринадцатилетний объём производства Stinger и пятилетний объём производства Javelin. Производственные мощности, способные компенсировать запасы, недостаточны.

В этих цифрах можно запутаться, но самое главное, что уже многие общественные деятели США высказывают недовольство такими тратами, отмечая, что это ни к чему не приведёт. А к чему вообще США хотели прийти и почему у них это не получилось?

Срыв блицкрига ВСУ

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

США возлагали большие надежды на наступление ВСУ в марте этого года. Тогда был обнародован секретный приказ командующего нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, согласно которому предполагалось с 7 по 28 февраля организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной ДШБ ВСУ. Планировалось стремительное вторжение ВСУ на территорию Донбасса. В подготовке операции активное участие принимали американские инструкторы. Но 24 февраля силами ВС РФ блицкриг был предотвращён, а противник отброшен.

ПВО Украины сегодня

Starstreak. Фото © Wikipedia

Сразу после начала спецоперации на Украине ВСУ запросили у США и НАТО помощь в закрытии воздушного пространства над страной. Многие размышляли о том, к каким последствиям это может привести. В результате создать "непроницаемый щит" над Украиной не удалось, да и вряд ли это было возможно, так как в странах НАТО и прежде всего в США решили не рисковать собственной безопасностью.

Меньше чем через неделю после начала СВО зашёл разговор о провале украинской системы ПВО. Напомним, что до начала спецоперации Украина располагала примерно 29 зенитными ракетными дивизионами ЗРС С-300П (11-13 С-300ПТ, 13-16 С-300ПС), одним-двумя дивизионами С-300В, десятью дивизионами "Бук-М1".

С конца февраля США поставляли Украине ПЗРК FIM-92 Stinger, Британия сделала упор на ЗРК ближнего действия Starstreak HVM и на ЗРК Martlet, прислав несколько сотен комплектов. Затем о намерении усилить ПВО Украины заговорили в Берлине. Германия поставила 12 из 50 обещанных ЗСУ Gepard. Но в итоге основную нагрузку на себя по-прежнему брали советские комплексы и системы средней и большой дальности. Туманна судьба зенитно-ракетного дивизиона С-300ПМУ "Фаворит", обещанного Словакией. По некоторым данным, его уничтожили в день передачи.

С октября Киев начал получать комплекты немецкой ПВО IRIS-T SLM. В конце того же месяца США передали Украине первые два комплекса NASAMS. При этом она так и не получила от западных стран ЗРС Patriot РАС-3.

Результат от этих поставок оказался практически нулевым. Интеграция зарубежных радаров "Сентинел" в ПВО Киевской области провалилась, доказав, что централизованную систему ПВО невозможно собрать по кусочкам. В настоящий момент система ПВО Украины практически полностью разрушена, а её локальные остатки регулярно попадают под удары ВКС РФ.

Первоначально они создали из советских комплексов интегрированную систему. Когда эту систему распознали и начали уничтожать её отдельные элементы, система начала распадаться. А такого же количества пусковых установок РЛС они создать не могли. Недавно в Financial Times появилась информация, что запчастей от С-300 и "Бук-М1" у них уже нет. Часть западных систем ПВО присутствует, но в единичных экземплярах. Может быть, даже есть небольшая ячейка западной интегрированной системы, но она не может останавливать ракеты и беспилотники Алексей Леонков Военный эксперт

В итоге украинская система ПВО из централизованного командования, как это было в СССР, превратилась в некое подобие детского сада, где каждый командир сам определяет зону ответственности и боевого дежурства.

Система ПРО США на Украине

ПРО "Железный купол". Фото © Wikipedia

С системой американской ПРО на Украине, которая, не начнись СВО, обязательно бы там появилась, всё ещё более печально. По данным издания Politico, в сентябре прошлого года США собирались поставить Украине израильские системы ПРО "Железный купол". Насколько известно, эти намерения ни к чему не привели. В июле этого года об их бесполезности заявил сам глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Последним ударом стал отказ главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт предоставить польским властям возможность разместить системы ПРО Patriot на западе Украины. В результате до сих пор у Киева нет своей системы ПРО, да и вряд ли появится при нынешней власти.

Как известно, США планировали девальвировать российский потенциал ядерного сдерживания с помощью создания глобальной системы ПРО. Украина должна была стать ключевым "ядерным щитом" США на Европейском континенте, и при необходимости в этой же стране могли появиться как противоракеты SM-3/SM-6, а также крылатые ракеты наземного базирования Typhon, испытания которых США провели сразу после нарушения договора РСМД.

Сколько украинских военных погибло в 2022 году

Уничтоженные позиции дивизиона ЗРК С-300 Вооружённых сил Украины. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

С самого начала спецоперации было понятно, что для США и для Киева солдаты — расходный материал. С февраля на Украине провели как минимум четыре волны мобилизации. И это только официально, потому что из Харькова и других городов сейчас поступает информация о новой принудительной мобилизации местных жителей.

После начала российской спецоперации глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что его ведомство планирует за счёт мобилизации довести численность армии до миллиона человек. Почти всё лето Киев делал заявления о миллионной армии, при этом любые потери старательно скрывались.

Многие погибшие числились и продолжают числиться как без вести пропавшие. Однако в ноябре информация о реальных потерях начала понемногу просачиваться в публичное поле. 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли более 100 тысяч военных с начала СВО. Многие эксперты отмечают, что, несмотря на резонанс, который вызвало данное заявление, даже эти цифры, скорее всего, занижены. Эти потери означают, что "третьей армией Европы" Украина не стала, несмотря на все старания и рвение.

Уже летом стало понятно, что регулярной армии как таковой у Киева больше нет. Воюют отдельные подразделения, иностранные наёмники и остатки добробатов. США делали ставку на то, чтобы ослабить Россию, задавив в том числе численным превосходством ВСУ. Однако это вылилось в огромное количество убитых украинских военнослужащих. Как прогнозируют эксперты, к моменту окончания СВО потери украинской стороны достигнут уровня 500–600 тысяч человек. Просто сейчас не самое подходящее время скрупулёзно заниматься подсчётами, да и конфликт пока в процессе.

Самый неожиданный факт

Дэвид Петреус. Фото © AP / Charles Dharapak

13 декабря экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус озвучил мысль, что главной целью США в случае с Украиной было сдерживание России. Можно было бы сказать, что он что-то не договаривает, но в ходе раскрытия своей мысли и донесения её до широкой публики Петреус обмолвился, что США таким образом пытались вернуть себе былое величие.

Два крупных провала XXI века — Афганистан и Ирак — нужно было как-то компенсировать. И украинский конфликт стал чем-то вроде гола престижа. Поддержка и подначивание Украины должны были в итоге закрепить лидерство США на мировой арене, освежить существующий с прошлого века миф о могуществе этой страны и коалиции НАТО в целом.

Фото © Shutterstock Когда США начнут договариваться с РФ по Украине? 0 Как только Зеленский уйдёт Как только ВСУ сложат оружие Как только уйдёт Байден Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев