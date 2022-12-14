Мизулина высказалась в защиту прав эмбрионов в пробирке

"Важный момент — права ребёнка. Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке — как правило, это происходит в течение недели — эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, ещё не в теле суррогатной матери, и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать всё, что угодно", — сказала она.