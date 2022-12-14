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14 декабря, 12:19

Дед Мороз выехал в Кремль с главной новогодней ёлкой России

Главную новогоднюю ёлку везут из Волоколамска на Соборную площадь Кремля

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Главная ёлка страны, срубленная накануне в подмосковном лесу, отправилась из Волоколамска на Соборную площадь Кремля. Её везут на специальном новогоднем автопоезде, водитель которого — Дед Мороз. Лесная красавица уже к сегодняшнему вечеру окажется на месте.

"Третий год я перевожу [главную ёлку страны] <…> Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное — доставить вовремя в целости, сохранности", — рассказал Сергей Кожаев, исполняющий за рулём роль Дедушки.

Дед Мороз подарил Снегурочке "дворец"

Дед Мороз подарил Снегурочке "дворец"

Накануне сообщалось, что в деревне Гряды Московской области срубили главную новогоднюю ёлку страны. Высота дерева равняется 27 метрам, толщина — 56 сантиметрам, а возраст оценивается в 95 лет.

Татьяна Миссуми

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