Дед Мороз выехал в Кремль с главной новогодней ёлкой России

Главная ёлка страны, срубленная накануне в подмосковном лесу, отправилась из Волоколамска на Соборную площадь Кремля. Её везут на специальном новогоднем автопоезде, водитель которого — Дед Мороз. Лесная красавица уже к сегодняшнему вечеру окажется на месте.

"Третий год я перевожу [главную ёлку страны] <…> Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное — доставить вовремя в целости, сохранности", — рассказал Сергей Кожаев, исполняющий за рулём роль Дедушки.