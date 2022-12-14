Саакашвили объявил новую голодовку
Саакашвили объявил голодовку после того, как ему не позволили участвовать в заседании суда
Обложка © ТАСС / POOL / Геденидзе Ираклий
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время под следствием на родине, объявил голодовку после того, как ему отказали в праве присутствовать на заседании суда. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве — присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке", — говорится в письме, которое зачитал адвокат бывшего грузинского лидера.
По словам Саакашвили, он отдаёт себе отчёт и понимает опасность такого вида протеста, однако главным требованием экс-главы Грузии остаются гарантии его участия в судебном заседании, даже если оно будет в формате видеосвязи. И, пока ему это право не предоставят, он будет голодать. Сам Саакашвили сейчас находится в клинике.
Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.