Саакашвили объявил новую голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время под следствием на родине, объявил голодовку после того, как ему отказали в праве присутствовать на заседании суда. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве — присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке", — говорится в письме, которое зачитал адвокат бывшего грузинского лидера.