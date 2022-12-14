Звезда сборной Португалии Рамуш снял для девушки интимное видео из отеля, а та слила его в Сеть

В Сети обсуждают слитое в интернет интимное видео нападающего португальской сборной и "Бенфики" Гонсалу Рамуша. Официальной информации о том, как почти минутный клип попал в открытый доступ, пока нет.

Тем не менее СМИ узнали, что ролик, как футболист занимается самоудовлетворением, он сам отправил девушке, но получательница опубликовала видео в интернете. Почти сразу ролик был удалён, но было уже поздно. Ролик "завирусился" в Сети, а Рамуш возглавил тренды португальского Твиттера. Пользователи соцсети шутят, что "видео слил Криштиану Роналду", а кто-то отметил, что спортсмен так соревнуется с футболистом "Арсенала" Вильямом Салибой, которого за интимное видео в прошлом году дисквалифицировали на месяц.