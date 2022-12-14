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14 декабря, 12:48

"Победа" начнёт летать в Дубай с 28 января 2023 года

Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на своём официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Москва – Дубай (ОАЭ). Выполнять полёты авиакомпания начнёт с 28 января 2023 года.

"Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум", говорится в сообщении пресс-службы "Победы".

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Пассажирский самолёт впервые в истории выполнил прямой рейс из Израиля в Катар

А ранее российский "Аэрофлот" впервые запустил регулярные рейсы из Владивостока напрямую в Таиланд — в Бангкок и Пхукет. Полёты в Бангкок будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а на Пхукет — по средам и субботам.

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ТАСС / Марина Лысцева

Александра Вишнякова

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