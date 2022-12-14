"Победа" начнёт летать в Дубай с 28 января 2023 года

Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на своём официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Москва – Дубай (ОАЭ). Выполнять полёты авиакомпания начнёт с 28 января 2023 года.

"Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум", — говорится в сообщении пресс-службы "Победы".