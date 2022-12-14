Регулярные авиарейсы на вотчину Деда Мороза запустят в конце декабря

В Великом Устюге завершились основные работы по реконструкции аэропорта. Первый регулярный рейс на вотчину Деда Мороза запланирован на 25 декабря. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, сегодня глава Росавиации Александр Нерадько дал разрешение на ввод авиагавани в эксплуатацию. Тем не менее некоторые работы по реконструкции продолжатся.

Самолёты в Великий Устюг будут летать пять раз в неделю из Череповца и Вологды. При этом из Москвы и Санкт-Петербурга будет удобно добираться благодаря стыковочным рейсам.

"Символично, что аэропорт мы открываем в преддверии Нового года. Это значит, что в этом году ещё больше туристов смогут побывать на родине главного зимнего волшебника страны", — добавил губернатор.