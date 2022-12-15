МГЕР и "Волонтёрская рота" провели новогодние ёлки для детей в ДНР и Запорожской области
Активисты "Молодой гвардии Единой России" и представители "Волонтёрской роты" провели новогодние ёлки для детей в некоторых городах Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба партии.
Так, ёлки прошли в городе Новоазовске в ДНР на базе школы № 3 и в Доме культуры в Токмаке под Запорожьем. В праздничных мероприятиях приняли участие более 500 детей.
"Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят и подарили сладкие подарки. Приятно было видеть счастливые лица детей и их родителей", — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Для детей была организована развлекательная программа, которая включает конкурсы и викторины. В дальнейшем активисты намерены провести ёлки в Энергодаре, Мелитополе, Мариуполе и других городах, отметил Демидов.
Об организации МГЕР и "Волонтёрской ротой" новогодних ёлок для детей в новых регионах РФ стало известно 12 декабря. Для ребят было подготовлено более двух тысяч сладких подарков.
t.me / er_molnia