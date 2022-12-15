В Тюмени не привитых от гриппа детей не пустят на новогодние утренники

Непривитых детей и их родителей, у которых будут наблюдаться симптомы ОРВИ, не пустят на новогодние мероприятия в общеобразовательных учреждениях Тюмени. Соответствующий приказ опубликован на сайте Департамента образования города.

"Не допускать до участия [в массовых новогодних праздниках] лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа", — говорится в тексте документа.

Кроме того, сегодня все школы города были переведены на дистанционный формат работы, он продлится до 23 декабря. Как пишет портал 72.ru, опубликованный приказ будет касаться как детей, так и их родителей.