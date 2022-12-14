Ростовская область превысила эпидпорог заболеваемости ОРВИ более чем в два раза

Ростовская область превысила эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ более чем на 120%. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.

"В целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога", — говорится в сообщении.

За последнюю неделю в регионе было обследовано 225 человек с диагнозом ОРВИ, у 63 из них выявили вирусы гриппа. Причём у подавляющего большинства (98,4%) был вирус гриппа А(Н1N1)pdm09, или, иными словами, тот самый свиной грипп, который сегодня активно гуляет по России.