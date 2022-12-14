Ростовская область превысила эпидпорог заболеваемости ОРВИ более чем в два раза
Роспотребнадзор: Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8%
Ростовская область превысила эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ более чем на 120%. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
"В целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога", — говорится в сообщении.
За последнюю неделю в регионе было обследовано 225 человек с диагнозом ОРВИ, у 63 из них выявили вирусы гриппа. Причём у подавляющего большинства (98,4%) был вирус гриппа А(Н1N1)pdm09, или, иными словами, тот самый свиной грипп, который сегодня активно гуляет по России.
В Роспотребнадзоре напомнили, что для защиты от вируса важно укреплять иммунитет в течение всего года, ведя здоровый и активный образ жизни, следя за рационом, а также систематически закаляясь.
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что в стране на текущий момент преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 году. Случаи заражения этим видом выявили уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппа в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке. При этом, по данным Роспотребнадзора, уже зафиксированы случаи летального исхода от свиного гриппа.
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