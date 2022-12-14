Спасатели нашли пропавшего туриста, который три дня выживал в горах Сочи

Спасатели нашли потерявшегося в горах Сочи 40-летнего туриста, которого искали три дня. Мужчина не травмирован, но сильно устал. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Сейчас его ведут к экопоселению "Ажек".

"Пропавший турист обнаружен спасателями на хребте Ажек в 800 метрах от слияния рек Ушхо и Сочи — на правом берегу реки Ушхо. Мужчина не травмирован, может идти самостоятельно, но очень устал", — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 9 декабря двое туристов отправились в район хребтов Ажек и Алек. Один из них затем остался в экопоселении "Ажек", а второй продолжил маршрут. Однако в назначенное время мужчина не вышел на связь. Спасательная операция началась 11 декабря. Внезапно турист сам дозвонился и сообщил, что замерзает, но не успел назвать координаты, так как телефон разрядился.