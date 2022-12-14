Лайф публикует видеообращение 3 детей дагестанки, которые угрожают суицидом из-за истязаний

Дети дагестанки Нины Церетиловой, которые угрожают выброситься из окна четвёртого этажа в Калининграде, записали видеообращение, где рассказали об издевательствах матери. Лайф публикует ролик, однако выглядит всё более чем неестественно, не исключено, что детей инструктирует отец, который ранее забирал их у матери.

Дети Церетиловы обвинили мать в жестокости. Видео © LIFE

"Мы заперлись в квартире от мамы. Почему заперлись? Потому что нас никто не слышит. Мать пугала нас, что мы отсюда не выйдем, и нас бабушка с дедушкой не спасут", — говорят они.