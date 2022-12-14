Лайф публикует видеообращение 3 детей дагестанки, которые угрожают суицидом из-за истязаний
Дети Нины Церетиловой записали видеообращение, где рассказали об издевательствах матери
Дети дагестанки Нины Церетиловой, которые угрожают выброситься из окна четвёртого этажа в Калининграде, записали видеообращение, где рассказали об издевательствах матери. Лайф публикует ролик, однако выглядит всё более чем неестественно, не исключено, что детей инструктирует отец, который ранее забирал их у матери.
Дети Церетиловы обвинили мать в жестокости. Видео © LIFE
"Мы заперлись в квартире от мамы. Почему заперлись? Потому что нас никто не слышит. Мать пугала нас, что мы отсюда не выйдем, и нас бабушка с дедушкой не спасут", — говорят они.
На кадрах дети утверждают, что мать систематически избивает их, наносит удары кулаками по голове, а младшего заставила со сломанной рукой мыть квартиру. Со слов подростков, они постоянно подвергаются унижениям и издевательствам, поэтому хотят жить с бабушкой и дедушкой.
Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Но суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы. Женщина подала апелляционную жалобу. Но вопреки судебному решению отец отказался вернуть ей детей. Мать смогла вновь воссоединиться с ними лишь спустя семь месяцев. Она заявила, что история ещё не закончена, ей и детям предстоит долгая психологическая реабилитация. Сегодня дети закрылись в квартире и угрожают выброситься из окна, обвиняя мать в жестокости.
LIFE