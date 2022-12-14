Пенсии во время новогодних праздников начнут доставлять россиянам с 3 января

Российские пенсионеры смогут получить пенсию прямо в разгар новогодних праздников. Как заверил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, почта будет доставлять выплаты уже с 3 января.

"Она [доставка пенсии на дом] осуществляется в традиционные числа, с 3-го по 25-е число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме", — сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вместе с тем глава Минтруда отметил, что выплаты пособий по временной нетрудоспособности будут осуществляться социальным фондом. Механизм с Нового года не меняется, подчеркнул он.