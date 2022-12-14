Пенсии во время новогодних праздников начнут доставлять россиянам с 3 января
Глава Минтруда Котяков: Почта России будет доставлять пенсии с 3 января
Российские пенсионеры смогут получить пенсию прямо в разгар новогодних праздников. Как заверил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, почта будет доставлять выплаты уже с 3 января.
"Она [доставка пенсии на дом] осуществляется в традиционные числа, с 3-го по 25-е число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме", — сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Вместе с тем глава Минтруда отметил, что выплаты пособий по временной нетрудоспособности будут осуществляться социальным фондом. Механизм с Нового года не меняется, подчеркнул он.
Кстати, ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили ввести с декабря этого года ежегодную тринадцатую выплату пенсии по старости. Соответствующий законопроект на рассмотрение палаты намерены направить депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым.
ТАСС / Донат Сорокин