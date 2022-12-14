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14 декабря, 14:53

Момент смерти мужчины во дворе подмосковной больницы попал на видео

Лайф публикует момент смерти мужчины, чьё тело нашли на территории ЦРБ в Раменском

Мужчина, тело которого обнаружили во дворе больницы в подмосковном Раменском, пролежал там около восьми часов. Об этом пишет SHOT, публикуя видео с моментом его смерти.

Момент смерти мужчины на территории больницы в подмосковном Раменском. Видео © Telegram / SHOT

Человек, чья личность пока не установлена, зашёл на территорию ЦРБ около полуночи, а скончался в районе трёх часов ночи. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчине становится плохо. Сперва он садится, затем падает, но потом снова находит в себе силы встать. Однако позже его тело уже без признаков жизни заметит водитель проезжавшей мимо машины. Это произойдёт в восемь часов утра.

Как писал Лайф, очевидец, который обнаружил мужчину, поспешил сообщить об этом сотрудникам приёмного покоя, но те якобы отказались выходить, ответив: "Ничем помочь не можем". В больнице при этом обвинения отвергли и заявили, что медики сразу после обращения осмотрели тело и установили, что с момента смерти прошло два часа.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Максим Плетнёв

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