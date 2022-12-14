Момент смерти мужчины во дворе подмосковной больницы попал на видео

Мужчина, тело которого обнаружили во дворе больницы в подмосковном Раменском, пролежал там около восьми часов. Об этом пишет SHOT, публикуя видео с моментом его смерти.

Момент смерти мужчины на территории больницы в подмосковном Раменском. Видео © Telegram / SHOT

Человек, чья личность пока не установлена, зашёл на территорию ЦРБ около полуночи, а скончался в районе трёх часов ночи. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчине становится плохо. Сперва он садится, затем падает, но потом снова находит в себе силы встать. Однако позже его тело уже без признаков жизни заметит водитель проезжавшей мимо машины. Это произойдёт в восемь часов утра.