Ипохондрикам рассказали, чем опасен этот недуг и как от него избавиться

Постоянные походы к врачам и беспокойство о здоровье из-за малейшего недомогания говорят о наличии у человека ипохондрического расстройства. О том, как вылечить недуг, и о его природе "Вечерней Москве" рассказал врач-психотерапевт Алексей Вилков. Он объяснил, что ипохондрия — свойство характера, истоки которого находятся в детстве.

"Когда родители склонны к постоянной обеспокоенности за своё здоровье, дети фиксируют такую модель поведения и начинают транслировать её уже во взрослой жизни", — пояснил специалист.

Такие люди преувеличивают любой симптом или болезнь и постоянно проходят медосмотры. Когда же врачи говорят им, что всё хорошо, то они не верят и дальше пытаются докопаться до "истины". По словам эксперта, помочь им может только психотерапевт. Лечение длится от нескольких месяцев до года.

"Нужно обратиться к специалисту, чтобы выяснить, с чем связаны подобные проявления. Человек в ходе терапии должен научиться принимать свой характер и освоить техники управления тревожными состояниями. Затем ему помогают снизить градус беспокойства, что в дальнейшем позволяет пересмотреть своё отношение к себе", — добавил Вилков.