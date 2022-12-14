Экономиста удивило возвращение в оборот пятирублёвых купюр

Большинство россиян сегодня расплачиваются картами и переводят средства в безналичной форме, поэтому зачем Центробанк решил вернуть в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей, непонятно. Об этом заявил экономист Дмитрий Лекух в беседе с радио "Комсомольская правда", комментируя планируемое возвращение таких купюр.

Как уточнил ранее глава Гознака Аркадий Трачук, при подготовке к возобновлению выпуска банкнот низких номиналов сложнее всего было с пятирублёвой: её печатали лишь один раз в 1997 году, из-за чего пришлось заново поднимать всю техническую документацию.

"Я не очень понимаю, честно говоря, зачем это, особенно с учётом количества электронных денег. Потому что народ уже давно перешёл фактически на электронную форму оплаты. Наличные носят только уж совсем олдскульные люди", — сказал экономист.

Лекух также предположил, что такая инициатива появилась "потому что кому-то нужно обозначить свой фронт работ для того, чтобы показать, зачем он занимает свою должность". Он также не исключил и "иные побудительные мотивы".