Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря

С 28 декабря граждане РФ смогут отправить запрос на получение единого пособия. Сделать это можно будет в режиме онлайн, а поможет в этом портал госуслуг, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

"Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", — сказал Котяков во время совещания с главой государства.