Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря
Глава Минтруда Котяков: Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря
С 28 декабря граждане РФ смогут отправить запрос на получение единого пособия. Сделать это можно будет в режиме онлайн, а поможет в этом портал госуслуг, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
"Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", — сказал Котяков во время совещания с главой государства.
Напомним, что закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 ноября. Согласно документу, ежемесячная выплата будет назначена на каждого ребёнка в семье до его 17-летия. Пособие также распространяется на беременных и россиян, которые нуждаются в соцподдержке.
ТАСС / Михаил Джапаридзе