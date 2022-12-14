Составлен топ-10 самых опасных продуктов при гастрите

Под "гастритом" многие понимают любой дискомфорт в области желудка, но диагностировать болезнь можно только гистологически. Ранее считалось, что причина недуга — неправильное питание, затем тезис опровергли, и всё же несоблюдение простых правил приёма пищи способно вызвать воспаление пищевода и желудка, рассказала Лайфу врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Мария Туманова.

"Пища должна быть мягкой и тёплой. Дробное питание — есть минимум пять раз в сутки, последний приём пищи — минимум за три часа до сна. Помимо основных приёмов пищи добавлять небольшие полезные перекусы и не допускать чувства голода", — поделилась она.

Необходимо также исключить специи, вместо них лучше использовать мелко порезанную свежую зелень (петрушка, укроп, сельдерей), что добавит в рацион витаминов. Основной принцип здесь — не раздражать желудок, но и не лишать его питательных веществ, пояснила врач. По словам Тумановой, с некоторыми продуктами придётся распрощаться навсегда.

"Первое — копчёности, мясо с жиром и жилками, жареное и жирное (включая жирное мясо, птицу и рыбу). Заменить лучше всего на отварное мясо или мясо, приготовленное на пару (котлеты, биточки)", — уточнила она.

Второе — это свежие хлебобулочные и кондитерские изделия, их следует заменить на подсушенный хлеб, хлебцы, галеты. Третья группа запрещённых продуктов — свежие овощи и бобовые, но вот в тушёном и варёном виде их можно. При этом разрешены картофель, свёкла, тыква, морковь, кабачки, цветная капуста, брокколи, сказала гастроэнтеролог.

"Четвёртое — свежие фрукты, особенно цитрусовые, и ягоды. Запрещены ягоды с зёрнышками, например, клубника, смородина, малина. Можно есть бананы, а также запечённые яблоки и груши. Пятое — некоторые крупы (перловая крупа и пшёнка, также макаронные изделия из цельнозерновой муки). Разрешается есть овсяную, рисовую, гречневую или манную каши", — добавила собеседница Лайфа.

На шестом месте в списке врагов — солёные и приправленные блюда, маринады. Седьмое — шоколад, газированные напитки, зато некрепкий чай и кофе разрешается употреблять. Восьмое — кисломолочные продукты, жирностью больше 1,5%. Девятое — алкоголь, который категорически нельзя при болезнях желудка. Десятое — сигареты, курение следует свести к минимуму, если не удаётся бросить вредную привычку.

"Когда заболевание в стадии ремиссии, разрешается баловать себя запрещёнными продуктами, но без фанатизма", — заключила Туманова.