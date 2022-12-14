Как часто надо менять постельное бельё и почему: Советы дерматовенеролога

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, ведь, согласно норме, человек ежедневно проводит в царстве Морфея не менее восьми часов, а за год это время и вовсе может составить до 120 дней. Причём соблюдение правил гигиены сна является залогом хорошего самочувствия и восстановления затраченной энергии. В противном случае человека ждут головные боли, повышение артериального давления и нарушение обмена веществ, рассказала в беседе с Лайфом дерматовенеролог Наталия Жовтан и объяснила, как часто надо менять постельное бельё.

"Для создания комфортных условий сна производители предлагают всевозможные ортопедические подушки и матрасы, но не менее важное значение имеют постельное бельё и режим его смены", — отметила врач.

Во время сна происходит активное потение, выделение кожного сала, которое остаётся на волокнах тканей, поэтому необходимо регулярно проводить смену белья. В обычных условиях достаточно делать это раз в неделю, однако при условии болезни или избыточного потения в результате гормональных нарушений частота смены может быть ежедневной.

Как рассказала Жовтан, в волокнах тканей могут накапливаться патогенные микроорганизмы, а пот и кожное сало — создавать комфортные условия для их размножения. В результате может возникать неприятный запах, создающий социальную проблему для остальных членов семьи. Кроме того, такое "содружество" с патогенной микрофлорой неизбежно приведёт к кожным проблемам, например потнице. Также могут накапливаться клещи домашней пыли и провоцировать аллергические и респираторные заболевания.

"В отдельных случаях, когда у человека имеется гиперпродукция кожного сала в области лица и волосистой части головы (себорея), например у подростков, то в таком случае наволочки требуется менять чаще, до двух раз в неделю", — уточнила дерматовенеролог.

Вместе с тем она отметила, что чистка одеял и подушек должна проводиться два раза в год. Причём если позволяют условия, то можно делать это прямо дома. Однако проще всё-таки воспользоваться услугами химчистки, заключила собеседница Лайфа.