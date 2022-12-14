Новым мэром Энергодара стал Эдуард Сеновоз

Главой Администрации города Энергодара Запорожской области стал Эдуард Сеновоз, ранее занимавший пост главы компании "Смоленская АЭС-Сервис". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Новым главой администрации города энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС, назначен Эдуард Николаевич Сеновоз. Последние шесть лет Эдуард Сеновоз занимал должность генерального директора сервисной компании Смоленской атомной электростанции "Смоленская АЭС-Сервис", — написал он в телеграм-канале.

Рогов посчитал добрым знаком, что Сеновоз "родом с берегов Днепра", где и расположен Энергодар. Теперь новому мэру предстоит решить несколько первоочередных проблем, а именно: "обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, предприятий, далее — вопросы социальной защищённости жителей", отметил он.