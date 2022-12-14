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14 декабря, 13:41

Новым мэром Энергодара стал Эдуард Сеновоз

<p>Эдуард Сеновоз. Обложка © <a href="https://desnogorsk.admin-smolensk.ru/novosti-saes/smolenskaya-aes-atomschiki-prisoedinilis-k-vserossijskoj-ekologicheskoj-akcii-zelenaya-vesna-/?svSize=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">desnogorsk.admin-smolensk.ru</a></p>

Эдуард Сеновоз. Обложка © desnogorsk.admin-smolensk.ru

Главой Администрации города Энергодара Запорожской области стал Эдуард Сеновоз, ранее занимавший пост главы компании "Смоленская АЭС-Сервис". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Новым главой администрации города энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС, назначен Эдуард Николаевич Сеновоз. Последние шесть лет Эдуард Сеновоз занимал должность генерального директора сервисной компании Смоленской атомной электростанции "Смоленская АЭС-Сервис", написал он в телеграм-канале.

Рогов посчитал добрым знаком, что Сеновоз "родом с берегов Днепра", где и расположен Энергодар. Теперь новому мэру предстоит решить несколько первоочередных проблем, а именно: "обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, предприятий, далее — вопросы социальной защищённости жителей", отметил он.

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Ранее сообщалось, что указом властей Запорожской области мэр Энергодара Александр Волга освобождён от должности. Свой пост он занимал с лета этого года и сменил Андрея Шевчика, на которого в мае было совершено покушение.

Татьяна Миссуми

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