Названы 6 симптомов, когда ребёнку нужно срочно вызвать скорую с реаниматологами

Рвота, беспричинная слабость и сонливость у ребёнка — повод не терять ни минуты и срочно вызывать скорую помощь. Об этом заведующая педиатрическим отделением стационара в медицинском центре "СМ-Клиника" Ирина Пахарева рассказала "Ленте.ру".

"В медицине существуют понятия неотложных (высокая температура, рвота, головная и другие боли) и критических состояний (требуется реанимация). При вызове скорой точно опишите состояние ребёнка. Это поможет определиться в неотложности выезда для бригады врачей и повлияет на скорость прибытия на вызов", — объяснила она.

Во-первых, в скорую нужно звонить при наличии двух и более опасных симптомов: сильная головная боль, слабость, головокружение, отказ от еды, рвота, высокая температура. Эти признаки вполне могут указывать на менингит, который несёт смертельную опасность. Бригада врачей-реаниматологов обязана прибыть в течение 20 минут, напомнила Пахарева.

Во-вторых, скорая нужна при проблемах с нервной системой у ребёнка: слабость в конечностях, нарушение походки или речи, двоение в глазах. В-третьих, появилась яркая сыпь, не исчезающая при надавливании, продолжила медик. В-четвёртых, обезвоженность на фоне болезни, её легко распознать по сухости кожи, слизистых, запавшим глазам. В-пятых, малыш пожаловался на резкую боль в животе.

"Главное, до осмотра не давать больному обезболивающие средства. Причины боли в животе могут быть разными, а приём лекарств может смазать клиническую картину и затруднить диагностику", — добавила собеседница издания.

Так, боли в животе могут говорить про аппендицит или инвагинацию. Последнее — это перемещение одной части кишки в другую с развитием кишечной непроходимости, в подобном случае болезненные ощущения беспокоят детей каждые 20 минут, а в перерывах никак о себе не напоминают.