Путин поручил продолжить вакцинацию россиян от гриппа и ковида

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо продолжать вакцинацию от гриппа и ковида, чтобы все граждане были защищены от этих инфекций.

"У нас зима длинная и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней. Вы сказали, что массовая вакцинация закончилась, но надо следить и своевременно реагировать", — отметил Путин на совещании с правительством.