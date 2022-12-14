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14 декабря, 13:09

Вальбуэна заявил, что с радостью вернулся бы в "Динамо"

Бывший футболист "Динамо" Матьё Вальбуэна, ныне играющий в греческом "Олимпиакосе", заявил, что с радостью вернулся бы в московский клуб при поступлении соответствующего предложения. По его словам, он вспоминает Россию с теплотой и рад, что ему в прошлом выдался такой шанс.

"Да, конечно, я хотел бы вернуться в "Динамо"! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует "Ференцварош". Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провёл там всего лишь год. Но безумно рад, что смог помочь "Динамо" в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время", сказал он в разговоре с газетой "Спорт-Экспресс".

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ТАСС / AP / Francisco Seco

Матвей Шандрыголов

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