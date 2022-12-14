Вальбуэна заявил, что с радостью вернулся бы в "Динамо"
Бывший футболист "Динамо" Матьё Вальбуэна, ныне играющий в греческом "Олимпиакосе", заявил, что с радостью вернулся бы в московский клуб при поступлении соответствующего предложения. По его словам, он вспоминает Россию с теплотой и рад, что ему в прошлом выдался такой шанс.
"Да, конечно, я хотел бы вернуться в "Динамо"! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует "Ференцварош". Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провёл там всего лишь год. Но безумно рад, что смог помочь "Динамо" в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время", — сказал он в разговоре с газетой "Спорт-Экспресс".
Лайф писал, что футболисты сборной Англии по футболу заберут с собой кота, которого нашли на чемпионате мира в Катаре. Они рассказали, что сделают ему все необходимые прививки и поместят на карантин. При этом конечный владелец из числа спортсменов ещё не определён.
ТАСС / AP / Francisco Seco