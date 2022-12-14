Родные умершего от гриппа курсанта рассказали об "испытаниях холодом" в Университете МВД

Лайф пообщался с родными курсанта филиала Краснодарского университета МВД России, который умер от гриппа в возрасте 17 лет. Семья парня рассказала нам, что в казарме несколько дней не было горячей воды, и курсанты мылись под холодной, что могло повлиять на течение болезни у их Артёма (имя изменено).

По словам отца курсанта, в ставропольскую краевую инфекционную больницу парень поступил уже с серьёзными симптомами и высокой температурой, которую сперва удалось сбить уколом, но затем Артёму становилось всё хуже и хуже. Врождённых болезней у парня, как утверждают его родные, не было: он очень редко болел, не жаловался ни на сердце, ни на лёгкие и даже без проблем справлялся с бегом на дистанцию в 13 километров.

"Сокурсники его рассказывали, что они зарядку делают на улице, на сквозняках. У них несколько дней не было горячей воды, они купались в холодной. Он сначала не признавался, хотел сессию закрыть, чтобы в отпуск домой уехать, а в субботу вечером нам позвонили и сказали: "Мы везём вашего мальчика в больницу, он загрипповал". А утром в шесть часов ему уже плохо стало", — рассказал Лайфу отец умершего подростка Андрей Ш.

Старший брат Артёма вспоминает, что лично отвёз в университет лекарства, как только узнал о болезни брата. Противовирусные препараты, таблетки от горла и жаропонижающее сначала вроде бы подействовали, по телефону курсант заверил родных, что, похоже, идёт на поправку, но уже следующим вечером его госпитализировали.

"Руководство университета нам сказало, что зарядку на улице они отменили теперь, после гибели брата. У нас сейчас минус три градуса, на той неделе холоднее было", — рассказывает брат.