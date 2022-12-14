Сибирский первоклассник пытался закутаться в плед и оказался в коме

В Томске врачи борются за жизнь восьмилетнего мальчика, который чуть не умер после неудачной попытки закутаться в плед.

Как сообщает "Рен-ТВ", днём 13 декабря его родители ушли в магазин, оставив пострадавшего с 15-летним братом. Уже по возвращении они нашли младшего сына зацепившимся шеей за плед, который висел на шведской стенке. Отец попытался вернуть ребёнка к жизни, и сын начал дышать.

Прибывшие на место медики отвезли мальчика в больницу, где он был подключён к аппарату ИВЛ и введён в искусственную кому. Родители считают, что пострадавший мог попытаться закутаться в висящем одеяле.