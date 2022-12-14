Слуцкий достал с "Ёлки желаний" мечты десяти детей вместо трёх

Депутаты Госдумы продолжают присоединяться к ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний". На новогодней ёлке, которую лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счёл "слишком непозволительно маленькой" для флагманской площадки, висят шары с пожеланиями детей из Донбасса, Херсона, Запорожья, Крыма и других регионов РФ.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с речью в рамках акции "Ёлка желаний" в Госдуме. Видео © LIFE

Вместо трёх шаров с желаниями Слуцкий решил взять десять. Два ребёнка загадали самокат и велосипед, также ему досталось желание шестилетней девочки Арины из ДНР, которая мечтает побывать в цирке.

"Пока цирк "Космос" [в Донецке] не восстановлен, сводим в московский или ростовский цирк, и сделаем это в самое ближайшее время", — сказал глава ЛДПР и пожелал всем детям в наступающем 2023 году здоровья, счастья и удачи.