Слуцкий достал с "Ёлки желаний" мечты десяти детей вместо трёх
Слуцкий исполнит мечты 10 детей в рамках новогодней акции "Ёлка желаний"
Депутаты Госдумы продолжают присоединяться к ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний". На новогодней ёлке, которую лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счёл "слишком непозволительно маленькой" для флагманской площадки, висят шары с пожеланиями детей из Донбасса, Херсона, Запорожья, Крыма и других регионов РФ.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с речью в рамках акции "Ёлка желаний" в Госдуме. Видео © LIFE
Вместо трёх шаров с желаниями Слуцкий решил взять десять. Два ребёнка загадали самокат и велосипед, также ему досталось желание шестилетней девочки Арины из ДНР, которая мечтает побывать в цирке.
"Пока цирк "Космос" [в Донецке] не восстановлен, сводим в московский или ростовский цирк, и сделаем это в самое ближайшее время", — сказал глава ЛДПР и пожелал всем детям в наступающем 2023 году здоровья, счастья и удачи.
Ранее в акции приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сняла несколько шаров, в которых были новогодние просьбы детей из родного политику Санкт-Петербурга, а также от ребят из вновь присоединённых к РФ регионов.