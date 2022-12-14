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14 декабря, 13:17

Почти 100 детей из Магнитогорска поехали к Деду Морозу и одновременно "стали" сиротами

Магнитогорские первоклассники были объявлены сиротами после поездки к Деду Морозу в Абзаково

Магнитогорские первоклассники поехали на горнолыжный курорт к Деду Морозу, а вернулись домой сиротами. По крайней мере так их представили в ролике на местном телеканале, пишет Ural Mash.

Новостной сюжет о магнитогорских "сиротах", которые приехали на отдых в Абзаково. Видео © Telegram / Ural Mash

На территории Абзаково школьники провели целую неделю: отдыхали, весело проводили время и заряжались новогодним настроением. Причём за поездку каждая семья заплатила почти четыре тысячи рублей. Домой детишки вернулись особенно радостные, однако совсем не ожидали увидеть себя по телевизору.

Всё бы ничего — на кадрах ребята водят хороводы и улыбаются, вот только ведущая рассказывает, что это был благотворительный выезд для обездоленных и оставшихся без родителей детей, который организовала администрация.

Хоть родители и не разрешали снимать несовершеннолетних, однако претензий по этому поводу не имели. Вот только когда посмотрели новостной сюжет полностью, потребовали публичных извинений от телеканала и лично от замглавы Магнитогорска, которая особенно хвалилась поддержкой "детей-сирот". Одна из возмущённых мам рассказала Ural Mash, что среди малышей действительно были оставшиеся без родителей. Но их было около 10 из 100 показанных в репортаже ребят.

Психолог объяснила, как не разориться на подарке ребёнку "от Деда Мороза"

Психолог объяснила, как не разориться на подарке ребёнку "от Деда Мороза"

Кстати, ранее психолог объяснил, почему детям важно верить в Деда Мороза. По его словам, это возрастная норма, которую даже не стоит нарушать. Эксперт отметил, что детская уверенность в реальности сказок и волшебства стимулирует умственные способности, творческие таланты, предрасположенность к созданию нового и фантазию чада.

Обложка ©

Telegram / Ural Mash

Николь Вербер

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