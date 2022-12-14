Почти 100 детей из Магнитогорска поехали к Деду Морозу и одновременно "стали" сиротами
Магнитогорские первоклассники были объявлены сиротами после поездки к Деду Морозу в Абзаково
Магнитогорские первоклассники поехали на горнолыжный курорт к Деду Морозу, а вернулись домой сиротами. По крайней мере так их представили в ролике на местном телеканале, пишет Ural Mash.
Новостной сюжет о магнитогорских "сиротах", которые приехали на отдых в Абзаково. Видео © Telegram / Ural Mash
На территории Абзаково школьники провели целую неделю: отдыхали, весело проводили время и заряжались новогодним настроением. Причём за поездку каждая семья заплатила почти четыре тысячи рублей. Домой детишки вернулись особенно радостные, однако совсем не ожидали увидеть себя по телевизору.
Всё бы ничего — на кадрах ребята водят хороводы и улыбаются, вот только ведущая рассказывает, что это был благотворительный выезд для обездоленных и оставшихся без родителей детей, который организовала администрация.
Хоть родители и не разрешали снимать несовершеннолетних, однако претензий по этому поводу не имели. Вот только когда посмотрели новостной сюжет полностью, потребовали публичных извинений от телеканала и лично от замглавы Магнитогорска, которая особенно хвалилась поддержкой "детей-сирот". Одна из возмущённых мам рассказала Ural Mash, что среди малышей действительно были оставшиеся без родителей. Но их было около 10 из 100 показанных в репортаже ребят.
Кстати, ранее психолог объяснил, почему детям важно верить в Деда Мороза. По его словам, это возрастная норма, которую даже не стоит нарушать. Эксперт отметил, что детская уверенность в реальности сказок и волшебства стимулирует умственные способности, творческие таланты, предрасположенность к созданию нового и фантазию чада.
Telegram / Ural Mash