Почти 100 детей из Магнитогорска поехали к Деду Морозу и одновременно "стали" сиротами

Магнитогорские первоклассники поехали на горнолыжный курорт к Деду Морозу, а вернулись домой сиротами. По крайней мере так их представили в ролике на местном телеканале, пишет Ural Mash.

Новостной сюжет о магнитогорских "сиротах", которые приехали на отдых в Абзаково. Видео © Telegram / Ural Mash

На территории Абзаково школьники провели целую неделю: отдыхали, весело проводили время и заряжались новогодним настроением. Причём за поездку каждая семья заплатила почти четыре тысячи рублей. Домой детишки вернулись особенно радостные, однако совсем не ожидали увидеть себя по телевизору.

Всё бы ничего — на кадрах ребята водят хороводы и улыбаются, вот только ведущая рассказывает, что это был благотворительный выезд для обездоленных и оставшихся без родителей детей, который организовала администрация.

Хоть родители и не разрешали снимать несовершеннолетних, однако претензий по этому поводу не имели. Вот только когда посмотрели новостной сюжет полностью, потребовали публичных извинений от телеканала и лично от замглавы Магнитогорска, которая особенно хвалилась поддержкой "детей-сирот". Одна из возмущённых мам рассказала Ural Mash, что среди малышей действительно были оставшиеся без родителей. Но их было около 10 из 100 показанных в репортаже ребят.