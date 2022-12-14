Онищенко призвал россиян провести новогодние праздники за городом

По его словам, с одной стороны, в условиях высокой заболеваемости гриппом празднование Нового года заведёт потоки людей: ведь общественный транспорт будет заметно разгружен, а дети не будут разносить болезнь по школам.

"Но вот эти все шоу, которые организуются у нас там, с гуляниями. Да, гулять можно, но не вот эти гульбища..." — сказал он, имея в виду случаи, когда ради празднований власти городов перекрывают целые улицы. — "Ну не надо этого, дайте людям поехать загород, дайте людям побыть в семье".