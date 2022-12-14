Онищенко призвал россиян провести новогодние праздники за городом
Онищенко призвал россиян отметить новогодние праздники за городом, а не на массовых гуляниях
Заслуженный врач России и депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, выступая в медиацентре "Россия сегодня", призвал сограждан провести грядущие новогодние праздники подальше от городов или в кругу близких людей, избегая мест большого скопления людей.
По его словам, с одной стороны, в условиях высокой заболеваемости гриппом празднование Нового года заведёт потоки людей: ведь общественный транспорт будет заметно разгружен, а дети не будут разносить болезнь по школам.
"Но вот эти все шоу, которые организуются у нас там, с гуляниями. Да, гулять можно, но не вот эти гульбища..." — сказал он, имея в виду случаи, когда ради празднований власти городов перекрывают целые улицы. — "Ну не надо этого, дайте людям поехать загород, дайте людям побыть в семье".
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что в стране на текущий момент преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 году. Случаи заражения этим видом выявили выявили уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке. При этом, по данным Роспотребнадзора, уже зафиксированы случаи летального исхода от свиного гриппа.