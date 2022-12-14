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14 декабря, 13:30

Онищенко призвал россиян провести новогодние праздники за городом

Онищенко призвал россиян отметить новогодние праздники за городом, а не на массовых гуляниях

Заслуженный врач России и депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, выступая в медиацентре "Россия сегодня", призвал сограждан провести грядущие новогодние праздники подальше от городов или в кругу близких людей, избегая мест большого скопления людей.

По его словам, с одной стороны, в условиях высокой заболеваемости гриппом празднование Нового года заведёт потоки людей: ведь общественный транспорт будет заметно разгружен, а дети не будут разносить болезнь по школам.

"Но вот эти все шоу, которые организуются у нас там, с гуляниями. Да, гулять можно, но не вот эти гульбища..." — сказал он, имея в виду случаи, когда ради празднований власти городов перекрывают целые улицы. — "Ну не надо этого, дайте людям поехать загород, дайте людям побыть в семье".

Онищенко назвал пять главных правил для защиты от бушующего свиного гриппа

Онищенко назвал пять главных правил для защиты от бушующего свиного гриппа

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что в стране на текущий момент преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 году. Случаи заражения этим видом выявили выявили уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке. При этом, по данным Роспотребнадзора, уже зафиксированы случаи летального исхода от свиного гриппа.

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Государственная Дума

Максим Плетнёв

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