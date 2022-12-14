Всех россиян с симптомами ОРВИ начнут тестировать на грипп

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости проводить тестирование на грипп у всех пациентов с симптомами ОРВИ. Соответствующий документ был подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст, уточнила она в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

"Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп", — сказала Попова.

Глава ведомства отметила, что по оценке специалистов, для проведения исследований есть всё необходимое — хорошее оснащение лабораторным оборудованием и достаточное количество отечественных тестов.

"Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей", — уточнила она.