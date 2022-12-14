Добровольцам СВО решили без очереди продавать билеты на "Щелкунчик" в Большом театре
В Большом театре начали продавать льготные билеты на главный новогодний шоу-балет "Щелкунчик", москвичи выстраиваются в очереди у касс второй день. Льготы касаются и добровольцев – участников СВО — у них есть возможность вне очереди приобрести два билета на представление, сообщает "Газета.ru".
"Граждане вышеперечисленных категорий имеют право на покупку вне очереди двух билетов в одни руки при предъявлении документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих принадлежность к соответствующей категории. Одной из таких категорий являются ветераны боевых действий", — пояснил заместитель генерального директора Большого театра Олег Мисковец.
В театре напомнили, что президент Владимир Путин подписал 21 ноября изменения в закон "О ветеранах". Согласно поправкам, добровольцы, участвующие в СВО, получают статус ветерана боевых действий.
Ранее Лайф рассказывал, что на "Авито" распродают билеты в Большой театр на "Щелкунчика" за 200 тысяч рублей. За 150 тысяч рублей перекупщики предлагают места в партере прямо по центру и в амфитеатр.
ТАСС / Сергей Савостьянов