Добровольцам СВО решили без очереди продавать билеты на "Щелкунчик" в Большом театре

В Большом театре начали продавать льготные билеты на главный новогодний шоу-балет "Щелкунчик", москвичи выстраиваются в очереди у касс второй день. Льготы касаются и добровольцев – участников СВО — у них есть возможность вне очереди приобрести два билета на представление, сообщает "Газета.ru".

"Граждане вышеперечисленных категорий имеют право на покупку вне очереди двух билетов в одни руки при предъявлении документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих принадлежность к соответствующей категории. Одной из таких категорий являются ветераны боевых действий", — пояснил заместитель генерального директора Большого театра Олег Мисковец.