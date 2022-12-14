Виктор Бут: Многие американцы хотели бы нормальных отношений с Россией
Многие жители США хорошо относятся к России, несмотря на антирусскую пропаганду местных властей. Об этом рассказал бывший заключённый американской тюрьмы, россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину.
По его словам, в Соединённых Штатах живёт немало людей, которые искренне не понимают, почему их страна не может спокойно ужиться на одной планете с Россией. Он также признался, что не встречал антирусских настроений в тюрьме, где отбывал наказание. В том числе русофобии Бут не заметил и за охранниками исправительного учреждения, которые, по его словам, настроены консервативно и "понимают, что происходит".
"Несмотря на все попытки основных идейных источников в США и активной антирусской истерики и пропаганды, многие американцы очень хорошо относятся к России и не понимают, почему нельзя иметь нормальные отношения", — рассказал он в эфире радио Sputnik.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина. А уже 12 декабря Бут стал членом ЛДПР, но при этом заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах.
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