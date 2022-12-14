Виктор Бут: Многие американцы хотели бы нормальных отношений с Россией

По его словам, в Соединённых Штатах живёт немало людей, которые искренне не понимают, почему их страна не может спокойно ужиться на одной планете с Россией. Он также признался, что не встречал антирусских настроений в тюрьме, где отбывал наказание. В том числе русофобии Бут не заметил и за охранниками исправительного учреждения, которые, по его словам, настроены консервативно и "понимают, что происходит".