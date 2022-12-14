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14 декабря, 14:11

В Хабаровске развесили афиши концерта Верки Сердючки

В Хабаровском ДК опровергли сообщения о предстоящем концерте Верки Сердючки

Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Об этом представители площадки сообщили в паблике ДК в "ВКонтакте".

  • Фейковый плакат с рекламой концерта Верки Сердючки в Хабаровске. Фото © VK / "Городской Дворец культуры"
    Фейковый плакат с рекламой концерта Верки Сердючки в Хабаровске. Фото © VK / "Городской Дворец культуры"
  • Фото © VK / Мой день. Хабаровский край
    Фото © VK / Мой день. Хабаровский край

Фейковый плакат с рекламой концерта Верки Сердючки в Хабаровске. Фото © VK / "Городской Дворец культуры"

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"На улицах нашего города появилась недостоверная информация о проведении концерта Верки Сердючки 28 декабря 2022 года в городском Дворце культуры! Никакого концерта с участием этого артиста не будет! Будьте внимательны!", — говорится в публикации.

Фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске появились на улицах города 13 декабря. На них изображён сам артист, и указана дата — 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих", а в качестве площадки выбрали городской Дворец культуры. Никаких анонсов на сайте учреждения при этом не было.

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Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Фальке

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