В Хабаровске развесили афиши концерта Верки Сердючки

Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Об этом представители площадки сообщили в паблике ДК в "ВКонтакте".





"На улицах нашего города появилась недостоверная информация о проведении концерта Верки Сердючки 28 декабря 2022 года в городском Дворце культуры! Никакого концерта с участием этого артиста не будет! Будьте внимательны!", — говорится в публикации.

Фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске появились на улицах города 13 декабря. На них изображён сам артист, и указана дата — 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих", а в качестве площадки выбрали городской Дворец культуры. Никаких анонсов на сайте учреждения при этом не было.