В Хабаровске развесили афиши концерта Верки Сердючки
В Хабаровском ДК опровергли сообщения о предстоящем концерте Верки Сердючки
Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Об этом представители площадки сообщили в паблике ДК в "ВКонтакте".
"На улицах нашего города появилась недостоверная информация о проведении концерта Верки Сердючки 28 декабря 2022 года в городском Дворце культуры! Никакого концерта с участием этого артиста не будет! Будьте внимательны!", — говорится в публикации.
Фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске появились на улицах города 13 декабря. На них изображён сам артист, и указана дата — 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих", а в качестве площадки выбрали городской Дворец культуры. Никаких анонсов на сайте учреждения при этом не было.
Ранее российские общественники обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой навсегда запретить въезд в Россию для украинского артиста Андрея Данилко. Общественники обвинили исполнителя в экстремизме из-за последнего выступления в Польше, во время которого Сердючка со сцены пожелала смерти российским властям.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев