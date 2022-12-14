Премию Сахарова вручили украинскому народу

Спикер Европарламента Роберта Метсола наградила представителей Украины премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2022 год. Трансляцию заседания вела парламентская пресс-служба.

Метсола отметила, что ещё в октябре Европарламент присудил премию "украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом". Также на церемонии был показан документальный фильм о ситуации в Незалежной, а после на экране — краткое видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.