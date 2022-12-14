Премию Сахарова вручили украинскому народу
В ЕП вручили премию "За свободу мысли" имени Сахарова украинскому народу
Спикер Европарламента Роберта Метсола наградила представителей Украины премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2022 год. Трансляцию заседания вела парламентская пресс-служба.
Метсола отметила, что ещё в октябре Европарламент присудил премию "украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом". Также на церемонии был показан документальный фильм о ситуации в Незалежной, а после на экране — краткое видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.
Кстати, в 2021 году премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова досталась отбывающему наказание в российской колонии блогеру Алексею Навальному. Тогда сенатор Андрей Климов счёл это попыткой Запада поддержать своего ставленника, в Госдуме заявили, что премию превратили в очередной политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств. Также на присуждение Навальному премии Сахарова отреагировали и в Кремле.
ТАСС / ZUMA