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14 декабря, 14:31

Психиатр развенчал миф о новогодней депрессии у россиян

Психиатр Ахапкин рассказал, страдают ли россияне новогодней депрессией

В новогодние праздники россияне не звонят психиатрам и психотерапевтам, так как редко депрессуют в этот период. Таким мнением поделился с "Москвой 24" доктор медицинских наук, заместитель директора Московского НИИ психиатрии — филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России Роман Ахапкин.

"Рост депрессивных расстройств в новогодние праздники — это миф, городская легенда. Увеличение количества обращений к специалистам по поводу психических расстройств, в том числе депрессивных, в течение года приходится на весенние и осенние месяцы", — объяснил он.

По его словам, трудно отследить начало подобной болезни, потому что пациент может не сразу обратиться к врачу. Ахапкин отметил, что действительно после новогодних каникул у некоторых россиян развивается апатия, плохое настроение, а также снижается работоспособность, но часто это происходит после излишне алкогольных вечеринок.

"Причина зачастую кроется в интоксикации организма, напрямую связанной с похмельным синдромом. Его, к сожалению, часто можно встретить после больших празднований", пояснил врач.

Ахапкин подчеркнул, что это временное состояние и никак не связано с развитием депрессии. Тем более что человек может сознательно не допустить таких последствий при культурном праздновании Нового года. Однако если вы поняли, что внутренний дискомфорт затягивается и возникают трудности в общении с окружающими людьми, то тут не обойтись без помощи психолога или психиатра, заметил собеседник издания.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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