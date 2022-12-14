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Опубликовано 14 декабря 2022, 14:48

50 тысяч пельменей для мобилизованных состряпали жители посёлка на Урале

Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных

Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова

Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова

Жители посёлка Басьяновский в Свердловской области готовятся отправить военнослужащим в зону СВО 50 тысяч пельменей. Желающие помочь участникам спецоперации своими руками лепили их почти неделю, пишет kp.ru.

  • Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
    Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
  • Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
    Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
  • Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
    Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
  • Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
    Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова

Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова

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Инициатором доброго дела стал глава населённого пункта Сергей Хорольский. С предложением он обратился к предпринимателям и волонтёрам и по итогу имел на руках 140 килограммов фарша и сто килограммов муки. Однако чтобы было возможно работать с таким объёмом продуктов, к готовке подключились десятки людей разного возраста.

Прибыли даже воспитанники детского дома и волонтёры из города Верхняя Салда, который находится в сорока километрах от посёлка. Также не остались в стороне и коренные жители. Так, например, высший пилотаж показала бабушка, которая не может ходить из-за проблем со здоровьем. В одиночку у себя дома она слепила три тысячи пельменей ради помощи российским военным.

Теперь все 50 тысяч пельменей, а также 40 пар носков, которые связали другие пенсионерки, доставят прямиком на передовую. Кстати, в каждой коробке лежат не только пельмени, но и рисунки и стихи от детей из детского дома, а также свежие выпуски газет.

Бабушка Миля из Краснодара стала "ангелом со спицами" для российских солдат
Бабушка Миля из Краснодара стала "ангелом со спицами" для российских солдат

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что бабушка из Татарстана шьёт для российских военных тёплые вещи. Будучи ребёнком, Вера Георгиевна два года провела в нацистском концлагере, где у неё на глазах убили родителей. Пережив этот ужас, она трудилась на меховой фабрике и шила полушубки для советских солдат. Уже на пенсии она стала шить из старых шуб носки для детей-сирот, а сейчас решила отправлять их призванным по частичной мобилизации россиянам.

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Николь Вербер
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