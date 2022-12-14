50 тысяч пельменей для мобилизованных состряпали жители посёлка на Урале
Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных
Жители уральского посёлка слепили 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Фото © VK / Наталья Нигамедьянова
Жители посёлка Басьяновский в Свердловской области готовятся отправить военнослужащим в зону СВО 50 тысяч пельменей. Желающие помочь участникам спецоперации своими руками лепили их почти неделю, пишет kp.ru.
Инициатором доброго дела стал глава населённого пункта Сергей Хорольский. С предложением он обратился к предпринимателям и волонтёрам и по итогу имел на руках 140 килограммов фарша и сто килограммов муки. Однако чтобы было возможно работать с таким объёмом продуктов, к готовке подключились десятки людей разного возраста.
Прибыли даже воспитанники детского дома и волонтёры из города Верхняя Салда, который находится в сорока километрах от посёлка. Также не остались в стороне и коренные жители. Так, например, высший пилотаж показала бабушка, которая не может ходить из-за проблем со здоровьем. В одиночку у себя дома она слепила три тысячи пельменей ради помощи российским военным.
Теперь все 50 тысяч пельменей, а также 40 пар носков, которые связали другие пенсионерки, доставят прямиком на передовую. Кстати, в каждой коробке лежат не только пельмени, но и рисунки и стихи от детей из детского дома, а также свежие выпуски газет.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что бабушка из Татарстана шьёт для российских военных тёплые вещи. Будучи ребёнком, Вера Георгиевна два года провела в нацистском концлагере, где у неё на глазах убили родителей. Пережив этот ужас, она трудилась на меховой фабрике и шила полушубки для советских солдат. Уже на пенсии она стала шить из старых шуб носки для детей-сирот, а сейчас решила отправлять их призванным по частичной мобилизации россиянам.