Жители посёлка Басьяновский в Свердловской области готовятся отправить военнослужащим в зону СВО 50 тысяч пельменей. Желающие помочь участникам спецоперации своими руками лепили их почти неделю, пишет kp.ru.









Инициатором доброго дела стал глава населённого пункта Сергей Хорольский. С предложением он обратился к предпринимателям и волонтёрам и по итогу имел на руках 140 килограммов фарша и сто килограммов муки. Однако чтобы было возможно работать с таким объёмом продуктов, к готовке подключились десятки людей разного возраста.

Прибыли даже воспитанники детского дома и волонтёры из города Верхняя Салда, который находится в сорока километрах от посёлка. Также не остались в стороне и коренные жители. Так, например, высший пилотаж показала бабушка, которая не может ходить из-за проблем со здоровьем. В одиночку у себя дома она слепила три тысячи пельменей ради помощи российским военным.

Теперь все 50 тысяч пельменей, а также 40 пар носков, которые связали другие пенсионерки, доставят прямиком на передовую. Кстати, в каждой коробке лежат не только пельмени, но и рисунки и стихи от детей из детского дома, а также свежие выпуски газет.