Дети дагестанки, с трудом забравшей их у отца, заперлись в квартире и угрожают суицидом

В Калининграде трое детей заперлись одни в квартире и угрожают матери, что покончат с собой, обвиняя её в жестоком обращении. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о дагестанке Нине Церетиловой, которая ранее с трудом забрала детей у бывшего мужа.