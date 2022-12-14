Дети дагестанки, с трудом забравшей их у отца, заперлись в квартире и угрожают суицидом
В Калининграде трое детей Нины Церетиловой заперлись в квартире и угрожают суицидом
В Калининграде трое детей заперлись одни в квартире и угрожают матери, что покончат с собой, обвиняя её в жестоком обращении. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о дагестанке Нине Церетиловой, которая ранее с трудом забрала детей у бывшего мужа.
В Калининграде трое детей заперлись одни в квартире и угрожают матери, что выбросятся из окна. Видео © LIFE
По предварительной информации, семейный конфликт разгорелся в квартире на четвёртом этаже дома по улице Павших в Афганистане. Младшему мальчику 10 лет, девочке – 14, старшему мальчику — 16. Их мать стоит на лестничной клетке и умоляет открыть дверь. На кадрах видно, что у пятиэтажки дежурит скорая помощь, на месте работают сотрудники МВД.
Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Но суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы. Женщина подала апелляционную жалобу. Но вопреки судебному решению отец отказался вернуть ей детей. Мать смогла вновь воссоединиться с ними лишь спустя семь месяцев. Она заявила, что история ещё не закончена, ей и детям предстоит долгая психологическая реабилитация.
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