Минобороны Украины сообщило о подготовке к новой волне мобилизации
Замминистра обороны Украины Маляр допустила объявление в стране новой волны мобилизации
На Украине может быть объявлена новая волна мобилизации, об этом сообщила 14 декабря заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Ведомство будет исходить из положения на передовой, но на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в живой силе.
"Есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", — заявила она в эфире украинского телеканала "1+1".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска планомерно отодвигают линию фронта в ходе спецоперации. По его словам, по всей линии фронта прошла перегруппировка войск, благодаря чему имеющиеся силы переведены на более удачные позиции.
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