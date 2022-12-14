ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2022, 15:02
4017

Минобороны Украины сообщило о подготовке к новой волне мобилизации

Замминистра обороны Украины Маляр допустила объявление в стране новой волны мобилизации

На Украине может быть объявлена новая волна мобилизации, об этом сообщила 14 декабря заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Ведомство будет исходить из положения на передовой, но на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в живой силе.

"Есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", — заявила она в эфире украинского телеканала "1+1".

Хакеры взломали архив ВСУ и выяснили, сколько украинских бойцов "пропали без вести"
Хакеры взломали архив ВСУ и выяснили, сколько украинских бойцов "пропали без вести"

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска планомерно отодвигают линию фронта в ходе спецоперации. По его словам, по всей линии фронта прошла перегруппировка войск, благодаря чему имеющиеся силы переведены на более удачные позиции.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar