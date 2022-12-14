Минобороны Украины сообщило о подготовке к новой волне мобилизации

На Украине может быть объявлена новая волна мобилизации, об этом сообщила 14 декабря заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Ведомство будет исходить из положения на передовой, но на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в живой силе.

"Есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", — заявила она в эфире украинского телеканала "1+1".