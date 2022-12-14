"Глупый лидер": Медведев посоветовал президенту Латвии не обижать державу с ядерной триадой

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения провести спецтрибунал по Украине в Риге.

"Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее её лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающего триадой стратегических ядерных сил", — ответил Медведев РИА "Новости" на просьбу прокомментировать идею Левитса.