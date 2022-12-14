"Глупый лидер": Медведев посоветовал президенту Латвии не обижать державу с ядерной триадой
Медведев назвал лидера Латвии недопрезидентом после предложения о трибунале по Украине
Дмитрий Медведев, Эгилс Левитс. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL / AP / Bertrand Guay
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения провести спецтрибунал по Украине в Риге.
"Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее её лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающего триадой стратегических ядерных сил", — ответил Медведев РИА "Новости" на просьбу прокомментировать идею Левитса.
Он обратился к президенту с предложением попробовать представить себе последствия, если страна с ядерной триадой "обидится на него лично". А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией ещё и по этому поводу, подкинул Медведев идею Левитсу.
Ранее Франция объявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу ЕС попыткой покрыть беззаконие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже подверг Запад жёсткой критике. А Левитс предложил Ригу в качестве места для проведения международного трибунала по Украине.