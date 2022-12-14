Стоматолог объяснил, что приводит к трещинам на эмали зубов

Трещины на эмали — частое явление, которое редко бывает опасным, хоть и может доставить ряд неудобств. Об этом Лайфу рассказал врач-ортопед клиники "Мегастом" Роман Бирюков. По его словам, проблема должна насторожить только в случае её широкого распространения.

"У очень многих людей присутствуют трещины на эмали, которые не нуждаются в каком-либо специальном лечении. Как правило, трещины даже не заметны невооружённым взглядом — их можно рассмотреть при правильном освещении", — пояснил он.

Врач-ортопед Роман Бирюков. Фото предоставлено Лайфу

Если же дефект вызывает беспокойство, то можно прибегнуть к установке керамических или композитных виниров, а если из-за него повышается чувствительность зубов — обратиться к стоматологу за квалифицированной помощью.

Что касается причин дефекта, то ими могут стать неправильный прикус, бруксизм (ночное скрежетание зубами), пережёвывание пищи на одной стороне, привычка грызть твёрдую пищу или перепады температур.

"Трещины, появившиеся на поверхности зубной эмали, не приводят к появлению кариеса и не становятся причиной разрушения зубов. В то же время от них невозможно избавиться, так как эмаль зубов не обладает способностью к восстановлению. Опасными считаются только глубокие трещины, которые достигают внутренних тканей — именно такие трещины способствуют повышению чувствительности зуба и появлению других проблем", — заключил врач.