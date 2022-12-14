В МГУ объяснили различия между украинским языком и кубанской балачкой из программы Малышевой

Кубанский диалект или балачка — совокупность говоров, содержащих большое количество украинских слов и пришедших в регион с миграцией казаков из Запорожья. Так, в беседе с Лайфом, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько прокомментировал песню на балачке, исполненную в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

"После того, как Запорожье перестало быть фронтиром, границей, функция казаков как пограничных стражей была утрачена и их переместили на новую границу, на Кубань или, соответственно, в другие районы, и образовались таким образом кубанские черноморские казачьи войска", — пояснил он.

При этом назвать балачку полноценным языком трудно. По словам эксперта, она хоть и звучит как украинский, но нигде не записана и не имеет своих литературных норм, являясь лишь остатком разговорной речи прошлого.

"Балачка это дословно — разговорка, балакать это разговаривать. Так вот, это то, что сохранилось именно от разговорного языка, нигде не фиксировавшегося", — заключил Безпалько.