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14 декабря, 15:31

В МГУ объяснили различия между украинским языком и кубанской балачкой из программы Малышевой

Эксперт Безпалько объяснил миграцией казаков наличие на Кубани балачки

Кубанский диалект или балачка — совокупность говоров, содержащих большое количество украинских слов и пришедших в регион с миграцией казаков из Запорожья. Так, в беседе с Лайфом, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько прокомментировал песню на балачке, исполненную в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

"После того, как Запорожье перестало быть фронтиром, границей, функция казаков как пограничных стражей была утрачена и их переместили на новую границу, на Кубань или, соответственно, в другие районы, и образовались таким образом кубанские черноморские казачьи войска", — пояснил он.

При этом назвать балачку полноценным языком трудно. По словам эксперта, она хоть и звучит как украинский, но нигде не записана и не имеет своих литературных норм, являясь лишь остатком разговорной речи прошлого.

"Балачка это дословно — разговорка, балакать это разговаривать. Так вот, это то, что сохранилось именно от разговорного языка, нигде не фиксировавшегося", — заключил Безпалько.

Атаман рассказал об участии в СВО кубанских казаков

Атаман рассказал об участии в СВО кубанских казаков

Что касается связи казачества России и тех территорий, откуда оно мигрировало на Кубань, то во Всероссийском казачьем обществе оценили идею о вхождении запорожских казаков. По словам атамана Николая Долуды, решение должно приниматься после окончания специальной военной операции.

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ТАСС / Павел Смертин

Ольга Годуненко

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