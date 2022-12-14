75-летняя россиянка обогнала молодых участников чемпионата моржей

В Екатеринбурге стартовал III Открытый чемпионат Свердловской области по зимнему плаванию и II этап Кубка УрФО. Во время заплывов в ледяной воде 75-летняя участница из Владивостока обогнала многих молодых соперников. Фоторепортаж публикует ЕАН.

Пенсионерка из Владивостока Надежда Дудина на некоторых дистанциях показала время лучше тех, кто ей годится во внуки. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов со всей России — от Краснодарского до Приморского края.







Свои сильнейшие команды представили федерации зимнего плавания Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО. Отлично показали себя уралмашевские моржи и московские пловцы из команды Ice Union. От Свердловской области выступили команды из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска и Алапаевска.

В заплывах приняли участие россияне от 12 до 75 лет. В эстафете сильнейших первое место завоевала сборная из Свердловской области, а второе и третье место поделили челябинские и тюменские моржи.