75-летняя россиянка обогнала молодых участников чемпионата моржей
75-летняя жительница Владивостока обогнала молодых соперников на чемпионате моржей
Участница чемпионата по зимнему плаванию в Екатеринбурге. Обложка © ЕАН
В Екатеринбурге стартовал III Открытый чемпионат Свердловской области по зимнему плаванию и II этап Кубка УрФО. Во время заплывов в ледяной воде 75-летняя участница из Владивостока обогнала многих молодых соперников. Фоторепортаж публикует ЕАН.
Пенсионерка из Владивостока Надежда Дудина на некоторых дистанциях показала время лучше тех, кто ей годится во внуки. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов со всей России — от Краснодарского до Приморского края.
Свои сильнейшие команды представили федерации зимнего плавания Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО. Отлично показали себя уралмашевские моржи и московские пловцы из команды Ice Union. От Свердловской области выступили команды из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска и Алапаевска.
В заплывах приняли участие россияне от 12 до 75 лет. В эстафете сильнейших первое место завоевала сборная из Свердловской области, а второе и третье место поделили челябинские и тюменские моржи.
А в Якутии в первый день зимы моржи устроили заплыв при минус 32 градусах. Мороз не мешает суровым сибирякам наслаждаться тёплой, аж плюс три градуса, речной водой.
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