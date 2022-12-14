Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 15:31

75-летняя россиянка обогнала молодых участников чемпионата моржей

75-летняя жительница Владивостока обогнала молодых соперников на чемпионате моржей

<p>Участница чемпионата по зимнему плаванию в Екатеринбурге. Обложка © <a href="https://eanews.ru/news/na-sverdlovskom-chempionate-morzhey-75-letnyaya-pensionerka-pokazala-skorost-luchshe-molodykh-fotoreportazh_14-12-2022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЕАН</a> </p>

Участница чемпионата по зимнему плаванию в Екатеринбурге. Обложка © ЕАН

В Екатеринбурге стартовал III Открытый чемпионат Свердловской области по зимнему плаванию и II этап Кубка УрФО. Во время заплывов в ледяной воде 75-летняя участница из Владивостока обогнала многих молодых соперников. Фоторепортаж публикует ЕАН.

Пенсионерка из Владивостока Надежда Дудина на некоторых дистанциях показала время лучше тех, кто ей годится во внуки. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов со всей России — от Краснодарского до Приморского края.

  • Участница команды Ice Union из Москвы. Фото © ЕАН
    Участница команды Ice Union из Москвы. Фото © ЕАН
  • Один из участников соревнований. Фото © ЕАН
    Один из участников соревнований. Фото © ЕАН
  • Место проведения чемпионата. Фото © ЕАН
    Место проведения чемпионата. Фото © ЕАН

Участница команды Ice Union из Москвы. Фото © ЕАН

1 / 3

Свои сильнейшие команды представили федерации зимнего плавания Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО. Отлично показали себя уралмашевские моржи и московские пловцы из команды Ice Union. От Свердловской области выступили команды из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска и Алапаевска.

В заплывах приняли участие россияне от 12 до 75 лет. В эстафете сильнейших первое место завоевала сборная из Свердловской области, а второе и третье место поделили челябинские и тюменские моржи.

В Якутии раскрыта загадка не замерзающего в минус 40 ручья

В Якутии раскрыта загадка не замерзающего в минус 40 ручья

А в Якутии в первый день зимы моржи устроили заплыв при минус 32 градусах. Мороз не мешает суровым сибирякам наслаждаться тёплой, аж плюс три градуса, речной водой.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров