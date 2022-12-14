Польша потребовала от ЕС компенсировать затраты на украинских беженцев
Экс-глава Минфина Польши Косьчиньский: ЕС похлопывает нас по спине за помощь украинским беженцам, а нам нужны деньги
Экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский пожаловался, что страны Евросоюза не помогают Варшаве с финансовым обеспечением украинских беженцев. Такую претензию он озвучил в интервью британскому изданию Daily Express.
"ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, и вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам-то нужны деньги", — посетовал политик.
Косьчиньский выразил мнение, что руководство Евросоюза даже не задумывается, что таким негативным отношением к Польше они на самом деле наказывают Украину.
"На данном этапе мы должны отбросить политику и начать относиться к происходящему прагматично", — призвал он руководство ЕС.
Ранее в Польше уже предупреждали об угрозе бунта против Украины в странах, оставшихся без денег ЕС. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план помощи Украине на 18 млрд евро в виде "очень льготных долгосрочных кредитов". При этом Венгрия была против совместных льготных кредитов стран ЕС Киеву. После этого страны союза стали искать другие варианты, которые могли быть согласованы 26 государствами, то есть всеми членами сообщества.
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