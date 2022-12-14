Польша потребовала от ЕС компенсировать затраты на украинских беженцев

Экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский пожаловался, что страны Евросоюза не помогают Варшаве с финансовым обеспечением украинских беженцев. Такую претензию он озвучил в интервью британскому изданию Daily Express.

"ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, и вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам-то нужны деньги", — посетовал политик.

Косьчиньский выразил мнение, что руководство Евросоюза даже не задумывается, что таким негативным отношением к Польше они на самом деле наказывают Украину.