Виктор Бут пожаловался на информационный вакуум в американской тюрьме
Бут признался, что получить свежую российскую прессу в американской тюрьме сложно
Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, прибыл в Госдуму. Он примет участие в заседании Комитета по международным делам, возглавляемого Леонидом Слуцким. Бут рассказал, что, будучи заключённым в США, он испытывал дефицит новостей из РФ.
Виктор Бут рассказал о трудностях получения российских новостей в американской тюрьме. Видео © LIFE
"Самое главное, особенно в Америке, это отсутствие новостей с родины. И очень тяжело оперативно их получать. То есть посольство, например, подписывало меня на газеты русские, но доставка около трёх недель, иногда месяц, иногда даже задержки бывают, где-то пакет потерялся, потом через полгода приходит", — сказал Бут журналистам.
Он добавил, что в американских тюрьмах российским заключённым очень трудно получить достоверную информацию. Бут предложил помогать им в этом. Например, делать рассылки по электронной почте или дайджесты — короткие новостные сводки.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина. А уже 12 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет. Сам новоиспечённый член ЛДПР заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах. Бут также признался, что не будет тратить время на получение компенсации от США.
ТАСС / Сергей Карпухин