Виктор Бут пожаловался на информационный вакуум в американской тюрьме

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, прибыл в Госдуму. Он примет участие в заседании Комитета по международным делам, возглавляемого Леонидом Слуцким. Бут рассказал, что, будучи заключённым в США, он испытывал дефицит новостей из РФ.

Виктор Бут рассказал о трудностях получения российских новостей в американской тюрьме. Видео © LIFE

"Самое главное, особенно в Америке, это отсутствие новостей с родины. И очень тяжело оперативно их получать. То есть посольство, например, подписывало меня на газеты русские, но доставка около трёх недель, иногда месяц, иногда даже задержки бывают, где-то пакет потерялся, потом через полгода приходит", — сказал Бут журналистам.