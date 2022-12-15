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15 декабря, 07:20

Пугачёва закрыла весь бизнес в России

Налоговая служба закрыла последнюю компанию Аллы Пугачёвой в России

Столичная налоговая закрыла фирму "АБП" — последнюю компанию певицы Аллы Пугачёвой в России — после её отъезда в Израиль. Об этом сообщает Mash.

Фирма существовала с 2010 года и имела право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также в области теле- и радиовещания, однако за последние годы её доходы резко сократились. После переезда в Израиль певица подала заявление о банкротстве компании. Закрыта она была после того, как налоговая проверила все данные.

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Ранее Лайф сообщал, что уехавшая из России Алла Пугачёва может вернуться на родину, чтобы встретить Новый год.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Артур Белкин

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