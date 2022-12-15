Пугачёва закрыла весь бизнес в России
Налоговая служба закрыла последнюю компанию Аллы Пугачёвой в России
Столичная налоговая закрыла фирму "АБП" — последнюю компанию певицы Аллы Пугачёвой в России — после её отъезда в Израиль. Об этом сообщает Mash.
Фирма существовала с 2010 года и имела право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также в области теле- и радиовещания, однако за последние годы её доходы резко сократились. После переезда в Израиль певица подала заявление о банкротстве компании. Закрыта она была после того, как налоговая проверила все данные.
Ранее Лайф сообщал, что уехавшая из России Алла Пугачёва может вернуться на родину, чтобы встретить Новый год.
ТАСС / Вадим Тараканов