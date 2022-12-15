Назначен глава единого Фонда пенсионного и социального страхования

Сергей Чирков родился в 1978 году. Трудился на различных должностях в Фонде социального страхования России. В 2001 году начал работать в Пенсионном фонде России (ПФР), где прошёл путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.

Напомним, ещё летом президент России Владимир Путин подписал закон об объединении ПФР и ФСС в единый социальный фонд (Фонд пенсионного и социального страхования). Единая цифровая платформа объединит существующие в соцсфере системы, а государство сможет управлять выплатами, а также предоставлять их оперативно. Объединённое ведомство начнёт работу 1 января 2023 года, причём переходный период может занять два года.