"Мисс Москва-2015" потребовала от экс-короля Малайзии увеличить алименты на общего ребёнка

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина через суд потребовала от бывшего мужа, экс-короля Малайзии, султана малайзийского штата Келантан Мухаммада V увеличить размер алиментов на их общего ребёнка. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на адвоката россиянки Николаса Уилкинсона.

"Богатый экс-король Малайзии <...> пытается представить, что 1,5 тысячи долларов (1,2 тысячи фунтов стерлингов) в месяц достаточно для обеспечения его бывшей жены и ребёнка", — сказал адвокат.

Указывается, что Воеводина и Мухаммад уже давно не могут прийти к общему соглашению, и это учитывая хорошее финансовое положение экс-короля Малайзии. Адвокат россиянки назвал смехотворным размер алиментов. По его словам, Мухаммад не выполнил предыдущее постановление суда, а именно не раскрыл данные о своих активах.