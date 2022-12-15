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15 декабря, 06:48

"Мисс Москва-2015" потребовала от экс-короля Малайзии увеличить алименты на общего ребёнка

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина через суд потребовала от бывшего мужа, экс-короля Малайзии, султана малайзийского штата Келантан Мухаммада V увеличить размер алиментов на их общего ребёнка. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на адвоката россиянки Николаса Уилкинсона.

"Богатый экс-король Малайзии <...> пытается представить, что 1,5 тысячи долларов (1,2 тысячи фунтов стерлингов) в месяц достаточно для обеспечения его бывшей жены и ребёнка", — сказал адвокат.

Указывается, что Воеводина и Мухаммад уже давно не могут прийти к общему соглашению, и это учитывая хорошее финансовое положение экс-короля Малайзии. Адвокат россиянки назвал смехотворным размер алиментов. По его словам, Мухаммад не выполнил предыдущее постановление суда, а именно не раскрыл данные о своих активах.

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Напомним, бывшая "мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии в ноябре 2018 года. Однако в консервативной стране такой союз восприняли негативно. Их брак распался через несколько недель, а в январе Мухаммад отказался от престола. Причём о разводе Воеводина узнала в Интернете, документов ей никто не присылал. При этом сам бывший король Малайзии отказывался признавать ребёнка своим сыном. После родов и развода девушка похудела на 28 кг, чему поспособствовал стресс. А в 2021 году у Воеводиной заподозрили анорексию по фото в бикини.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rihanapetra

Светлана Оперук

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