В Петербурге спустя полгода задержали блогера, подозреваемого в зверском убийстве девушки

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали блогера Славу Полякова, который прославился своими роликами со Стасом Барецким. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Задержание произошло возле дома во 2-м Предпортовом проезде накануне около 21:00. Какие-либо другие подробности не приводятся. Известно, что ещё с середины лета блогер находился в федеральном розыске.