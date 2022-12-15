В Петербурге спустя полгода задержали блогера, подозреваемого в зверском убийстве девушки
В Санкт-Петербурге задержали блогера Славу Полякова, подозреваемого в убийстве девушки
Обложка © t.me / SHOT
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали блогера Славу Полякова, который прославился своими роликами со Стасом Барецким. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Задержание произошло возле дома во 2-м Предпортовом проезде накануне около 21:00. Какие-либо другие подробности не приводятся. Известно, что ещё с середины лета блогер находился в федеральном розыске.
Напомним, в июле стало известно, что блогера Славу Полякова подозревают в жестоком убийстве 18-летней девушки, которое произошло в подмосковной Балашихе. Тогда тело его сожительницы нашли с 15 ножевыми ранениями.