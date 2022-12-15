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15 декабря, 06:20

В Петербурге спустя полгода задержали блогера, подозреваемого в зверском убийстве девушки

В Санкт-Петербурге задержали блогера Славу Полякова, подозреваемого в убийстве девушки

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/47204" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © t.me / SHOT

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали блогера Славу Полякова, который прославился своими роликами со Стасом Барецким. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Задержание произошло возле дома во 2-м Предпортовом проезде накануне около 21:00. Какие-либо другие подробности не приводятся. Известно, что ещё с середины лета блогер находился в федеральном розыске.

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Напомним, в июле стало известно, что блогера Славу Полякова подозревают в жестоком убийстве 18-летней девушки, которое произошло в подмосковной Балашихе. Тогда тело его сожительницы нашли с 15 ножевыми ранениями.

Артур Белкин

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