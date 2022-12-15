Чипсы Pringles в скором времени могут пропасть с прилавков российских магазинов

Запасы популярных чипсов американской марки Pringles компании Kellogg стали заканчиваться у российских ретейлеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей участников рынка.

Компания объявила о приостановке инвестиций и поставок продукции в Россию ещё в марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Это подтвердил представитель российского подразделения ООО "Келлогг Рус". В результате запасы чипсов уже закончились у торговой сети "Магнит", минимальные отмечаются у "Ленты", а также последние остатки распродаёт и "Верный".

Российские заводы Kellogg находятся в Воронеже, Пскове и Вязьме. Согласно итогам 2021 года, от всего бизнеса компании на долю РФ приходился 1%, а выручка составила 14,2 миллиарда долларов, прибыль — 1,5 миллиарда долларов. Эти показатели ООО "Келлогг Рус" составили 14 миллиардов рублей и 888 миллионов рублей соответственно.

По словам представителей торговых сетей, у Pringles нет прямых аналогов, кроме марки Lay's Stax, которую выпускает PepsiCo, но альтернатива ищется. Ею может стать ростовский бренд Bruto компании "Стамба". Кроме того, два месяца назад Pringles начали завозить в Россию по параллельному импорту. Так, в некоторых российских розничных сетях продаются эти чипсы, произведённые в Польше в июне 2022 года.