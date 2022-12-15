Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше отметки в 69 рублей впервые с 30 мая текущего года. Такие данные опубликованы на сайте организации.

На 08:30 по московскому времени европейская валюта торгуется за 69,30 рубля, что почти на рубль выше, нежели днём ранее. Добавим, что такие данные зафиксированы на бирже впервые с конца весны.