Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше отметки в 69 рублей впервые с 30 мая текущего года. Такие данные опубликованы на сайте организации.
На 08:30 по московскому времени европейская валюта торгуется за 69,30 рубля, что почти на рубль выше, нежели днём ранее. Добавим, что такие данные зафиксированы на бирже впервые с конца весны.
Отметим, что рост цены европейской валюты наблюдался и днями ранее. Как рассказывал Лайф, 13 декабря курс евро впервые с 30 мая перевалил за отметку в 67 рублей.
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