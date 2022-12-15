Рыболовецкое судно терпит бедствие в районе острова Парамушир на Сахалине

Рыболовецкое судно, на борту которого находится 12 человек, терпит бедствие в районе острова Парамушир на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Судно, принадлежащее сахалинскому рыбному комбинату, терпит бедствие в районе острова Парамушир. Сейчас команда выбросила плот для эвакуации. Всего на борту 12 человек", — заявил собеседник агентства.

Однако, как сообщили Лайфу в региональном управлении МЧС, никакого бедствия судно не терпит и стоит на якоре, а с находящимся на его борту экипажем всё хорошо.